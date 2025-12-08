DOLAR
Aliağa Petkimspor A. Efes'i 96-92 Yendi: Özhan Çıvgın 'Çok önemli galibiyet'

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında A. Efes'i 96-92 yenerek 4. galibiyetini aldı; Özhan Çıvgın maçı 'çok önemli' diye nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 02:12
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 02:12
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi — 10. hafta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda A. Efes’i 96-92 mağlup etti.

Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, ligdeki 4. galibiyetini elde ederken A. Efes ise 4. kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, açıklamalarda bulundu.

"Bizim için çok önemli bir galibiyet, biraz sıkışmıştık. Sıkıntılar yaşasak da milli arayı iyi geçirdik, çok iyi çalıştık. Maç sonunu biraz daha iyi geçirebilirdik. Kazanmaya ihtiyacımız olduğu için maç sonu stres yaptık, daha rahat bitirebilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, önemli bir galibiyet ama bu daha hiçbir şey değil. Bu galibiyeti cebimize koyup yolumuza devam etmemiz lazım. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı"

