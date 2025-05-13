18 Yaş Altı Softbol Türkiye Şampiyonası'nda İznik Şampiyon Oldu

18 Yaş Altı Softbol Türkiye Şampiyonası Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Softbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'nın Esenboğa Tesisleri'nde başarıyla tamamlandı.

Şampiyon İznik Belediye Spor Kulübü

Şampiyonada büyük bir başarıya imza atan İznik Belediye Spor Kulübü, tüm rakiplerini geride bırakarak zafere ulaştı. Turnuvanın sürpriz sonuçlarından biri de Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına geldi; kulüp ikinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Ankara Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen 18 Yaş Altı Softbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'da tamamlandı. Esenboğa Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda şampiyonluğa İznik Belediye Spor Kulübü ulaştı.