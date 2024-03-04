18 yaşındaki Can Uzun Milli Takım kararını açıkladı

Türk futbolcu Can Uzun, Nürnberg’de oynadığı başarılı futbolla Türkiye ve Almanya Milli Takımı’nın radarına girmişti. 18 yaşındaki oyuncu, milli takım tercihini Instagram hesabından Türkiye Milli Takımı formasıyla çektiği bir fotoğrafı paylaşarak duyurdu. Oyuncu, “Kalbimden geçeni yaptım” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Nürnberg’de gösterdiği performansla Türkiye ve Almanya Milli Takımı’na çağrılan Can Uzun’u Türkiye’yi seçmesi için ikna etti. 18 yaşındaki oyuncunun milli takım kampına katılacağı bildirildi.

HAMİT ALTINTOP İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Türkiye’nin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella’nın ilk transferi belli oldu. Milli takıma katılan genç yıldız Can Uzun, Montella’nın kendisini arayarak ikna ettiğini ve Türk futboluna katkı sağlamak istediğini söyledi. Uzun, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop’un da kendisiyle yakından ilgilendiğini ve transfer sürecinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

"Hamit Altıntop'la geçen yazdan bu yana iletişim halindeyiz. Kendisi çok çabaladı ve benim için önemli bir etken oldu. Yaklaşık iki saat boyunca futboldan, Türkiye'den, Türk futbolunun hedeflerinden ve ayrıca milli takımdaki gelecekteki rolümden bahsettik. Daha sonra kendisinden çok şey öğrenebileceğim Vincenzo Montella ile kapsamlı bir telefon görüşmesi daha yaptım. Onun bana futbol açısından bakışını ve futbol oynamama izin vermesini seviyorum."





YÜREKTEN GELEN KİŞİSEL BİR KARAR

Milli takım tercihini açıklayan Türkiye’nin yeni yıldızı Can Uzun, Türkiye’yi seçtiğini ve bu kararın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Uzun, ailesinin ve arkadaşlarının da kendisine destek verdiğini ve Türkiye’ye hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

"Geçtiğimiz aylarda ailemle ve en yakın arkadaşlarımla bu konuyu çok konuştum ve onların fikirlerini dinledim. Sonuçta yürekten gelen çok kişisel bir karar verdim. Bu benim kararım ve bana çok iyi ve kesinlikle doğru geliyor. Söylediğim gibi, bu yürekten verilen bir karardı ve hangi milli takımın şampiyonluğu kazanma şansımı artıracağı ya da daha iyi reklam anlaşmaları elde edebileceği konusunda herhangi bir taktiksel değerlendirme yapmadım. Kendi ülkenizde bir futbol efsanesi olmaktan daha büyük bir şey yoktur. Her şeyimi vereceğim ve Türkiye adına gururla oynayacağım. Harika şeyler başarmak için her şeyimi vereceğim."

BAŞARILI PERFORMAN SERGİLERSEM EURO 2024'E KATILACAĞIM

Nürnberg’in genç golcüsü Can Uzun, EURO 2024’e katılmak için büyük bir hevesle çalışıyor. Uzun, Türkiye’nin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ve Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop’un kendisine güvendiklerini ve turnuvada yer alması için kendisini motive ettiklerini söyledi. Uzun, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için büyük turnuvalarda Türkiye’yi temsil etmek istediğini belirtti.

"EURO 2024 benim en büyük hedefim. Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella da Nürnberg'de iyi performans sergilemeye devam edersem orada olacağımı bana açıkça ifade ettiler. Çocukken hep bunun hayalini kurardım. Bir futbolcu için bundan daha büyük bir şey yoktur. Mümkün olduğu kadar büyük turnuvalarda oynamak ve mümkün olduğu kadar ileri gitmek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum."