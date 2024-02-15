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18 yaşındaki Can Uzun'un yeni takımı belli oldu

Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 19:02
18 yaşındaki Can Uzun'un yeni takımı belli oldu

18 yaşındaki Can Uzun transferi yapıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CAN UZUN'UN YENİ TAKIMI

18 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun Bundesliga 2 takımındaki başarılarıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başarırken transfer teklifleri de peş peşe gelmeye başladı. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop milli takım ile ilgili önemli açıklamalar yaptı ve Can Uzun ile ilgili de yorumlarını paylaştı; 'U17 Milli Takım da oynadı. U21 için de oynaması gerekiyor. Birkaç senedir bize yakındı. Çok iyi işler çıkarıyor ve büyük potansiyeli var. Karar oyuncuya kalmış. Bizimle devam etmesini isteriz. Kendisi 2005 doğumlu ve A Takım'da Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi iki oyuncu var. 

can uzun transferiyle ilgili gelişmeler

Bir sonraki oyuncunun Can Uzun olması gerekiyor. Kararını kendisi vermeli. Kulüp önemli, daha da önemlisi Teknik Direktör. Gerçekten büyük nitelik ve potansiyele sahip. Kendisiyle iletişimdeyiz. Tecrübelerimizden faydalanabilir. Bizim yaptığımız hataları bir sonraki neslin yapmaması gerekiyor. Biz diyoruz ki çırak ustadan daha iyi olsun ki sanat bitmesin.' Birçok transfer teklifi yapılırken iddialara göre Bundesliga Eintracht Frankfurt Can Uzun transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Nürnberg başarılı oyuncu için 10 milyon Euro'dan fazla bonservis bedeli istiyor. 18 yaşındaki başarılı ve genç futbolcu Frankfurt konusunda istekli olsa da anlaşma ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. 

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