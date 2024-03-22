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Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu

Türk milli takımının eski teknik direktörü Stefan Kuntz, geçtiğimiz gün Can Uzun hakkında Alman basınına konuştu. Alman teknik adam ülkesini eleştirmekten de çekinmedi. Detaylar burada..

Yayın Tarihi: 22.03.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 13:16
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu

Bir süre A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, Can Uzun ile ilgili Alman basınına önemli açıklamalar yaptı. Alman hoca Kuntz, açıklamasında Alman Futbol Federasyonu'na, taban futbolundan oyuncuların milli takıma alınırken dezavantajlı durumda olduğunu vurguladı. Kuntz, Türkiye'den alınan Alman yabancı oyuncuların genç yaşlarına rağmen milli takıma çağrılmasını örnek verdi.

KUNZ: 'SUNAMAYACAĞINIZ BİR ŞEY BU'

Stefan Kuntz şunları söyledi:

Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu

"Avrupa Şampiyonası elemelerinde ya da vrupa Şampiyonası maçlarında milli takımda oynama fırsatı, Alman milli takımının teknik direktörü veya DFB başkanı olarak sizin şimdilerde pek çok genç oyuncu ile sağlayamayacağınız bir şey."

ÖRNEK OLARAK CAN UZUN PAYLAŞTI

Alman hoca, Can Uzun'u örnek alarak, ülkesinin genç oyuncuları milli takım kadrosuna almasını eleştirdi ve “Oyuncular belli bir yaşa ulaştığında, diğer ülkelerden gelen genç oyuncular genellikle A Milli Takım'da oynama fırsatını çok daha erken yakalıyor. Oyuncular genellikle daha kolay yolu seçerler. İşlerin daha hızlı gerçekleştiği ve itibarın neredeyse aynı derece gibi büyük olduğu yerlere giderler." dedi.

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