VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan karar kapsamında Trendyol Süper Lig'in 32. haftasıyla beraber maçlarda artık yabancı VAR hakemi görevlendirileceği açıklandı. Yapılan açıklama herkesin dikkatini çekmeye yetti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama kapsamında;

TFF, UEFA ve Avrupa da 5 ülkede yaptığı görüşme kapsamında Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında olduğumuz bu haftadan sonra özellikle önemli maçlarda yabancı VAR hakemi görevlendirecek. Özellikle Avrupa'nın en üst düzey ligleri arasında yer alan İspanya, İtalya, Almanya, Portekiz ve Hollanda gibi federasyonlarda çalışma gösteren VAR hakemi federasyonlar tarafından da kabul edildi.

VAR hakeminin görev alacağı karşılaşmalarda tüm iletişim dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlendi. Bundan dolayı VAR hakeminin yanında İngilizce konuşan 3 ayrı VAR destekçisi görev alacak.





Yabancı VAR hakeminin olacağı maçla ise;

Gaziantep-Ankaragücü maçı,

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı,

Alanya-Galatasaray maçı