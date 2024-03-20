Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

2012-2013 sezonundan bu güne Premier Lig şampiyonluğunu arzulayan takım Manchester United, bu sezon zirve yarışının dışında kaldı. Ülke genelinde 47 puan ve 0 ortalama puanla 6. sırada yer alıyor. Kırmızı Şeytanların şampiyonluğu birinci kazanıp ilk 4'te bitirme ihtimali de düşük. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındayken elenen İngiliz devlerinin bu yaz radikal kararlar alması bekleniyor. Bu kararlar kaleci Altay Bayındır'ı çok yakından etkileyecek.

MANCHESTER UNITED'DAN ALTAY AÇIKLAMASI

Manchester United'ın yaz transferi sürecinde Fenerbahçe'den kadrosuna dahil ettiği Altay Bayındır, geçtiğimiz bir maçta sakatlanmıştı. Deneyimli file bekçisi bu sakatlığın ardından milli takımın Macaristan ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçlarına hazırlanamadı. United'dan yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde "Manchester United file bekçisi Altay Bayındır, Pazar günü Liverpool'a karşı oynayacağı Emirates FA Cup çeyrek final maçını sakatlığı nedeniyle kaçıracak. Red Devils formasıyla ilk maçına 4. tur maçında Newport County karşısında olan 25 yaşındaki kaleci, kas gerginliğinden dolayı yaklaşık iki hafta kadar sahalardan uzak kalacak. Bu sorun, Türkiye'nin Budapeşte'de Macaristan'la ve Viyana'da Avusturya'yla hazırlık maçları oynayamayacağı anlamına geliyor." denildi.





GARETH SOUTHGATE SÜRPRİZİ

Diğer taraftan; İngiliz medyası Daily Star'ın haberine göre Manchester United, sezonun sonunda Erik ten Hag isimli oyuncu ile yollarını ayırma kararı almış bulunuyor. Haberlere göre kulübü yeni satın alan milyarder Sir Jim Ratcliffe'nin Hollandalı teknik hocayla yollarını ayıracak. Haberde United'ın yeni teknik direktörünün şu anda İngiltere milli takımının teknik direktörlüğünü yapan Gareth Southgate olacağı bildirildi. Southgate'in bu yaz takıma gelişi Altay Bayındır'ın kendini kanıtlamasına yönelik bir fırsat olabilir.

BRENTFORD MAÇINA DÖNÜŞ

Kas gerginliği nedeniyle tedaviye başlayan Altay Bayındır, Liverpool'un FA Cup maçını kaçırdı. 25 yaşındaki Gloves, EURO 2024 öncesinde milli takımın Macaristan ve Avusturya'ya karşı oynayacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyecek ve büyük olasılıkla 30 Mart'ta yedek kulübesinde oturmak zorunda kalacak. Manchester United, milli aradan sonra 30 Mart Cumartesi günü saat 23.00'te Premier Lig'i 30. hafta maçlarında Brentford'a konuk olarak katılacak.