AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Dörtlü Final’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ankara Spor Salonu’nda oynanan Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe Opet arasında oynanan maç sonrasında, finale yükselen ilk takım belli oldu. Fenerbahçe Opet, rakibini 25-19, 22-25, 25-13 ve 25-20’lik setlerle 3-1 mağlup etmeyi başardı ve finale çıkmaya hak kazandı.



Fenerbahçe Opet’in finalde hangi takımla karşı karşıya geleceği ise bugün 18.00’da oynanacak olan Vakıfbank-Eczacıbaşı Dynavit maçı sonrası belli olacak. Bu maçın galibi, yarın saat 17.00’de Fenerbahçe Opet ile final maçına çıkacak.