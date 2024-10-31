19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Rakiplerini Belirledi

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu

2025 Avrupa Şampiyonası'nın ana eleme turunda 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, rakipleriyle karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulan kuralara göre, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan çekilişte, milliler 7. Grup'ta Hırvatistan ve Bosna-Hersek ile birlikte, ön elemelerde mücadele eden Azerbaycan, Kosova ve San Marino'dan lider çıkacak takım ile yarışacak.

Ev Sahipliği Hırvatistan'da

Gruptaki maçlar Hırvatistan tarafından ev sahipliği yapılacak ve karşılaşmalar 21-26 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca, ev sahibi Moldova da dahil olmak üzere, ana eleme gruplarını lider tamamlayacak toplamda 7 takım Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Kura çekiminin ardından görüşlerini paylaşan Futsal Milli Takımlar Teknik Direktörü Murat Kaya, "Ana tur müsabakalarında kolay bir grup olmadığını düşünüyorum. Bu aşamada her rakip kaliteli ve önemli. Hırvatistan grubun ev sahibi ve favorit. Uzun müddettir bir arada kamp yapan bir oyuncu grubuyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 11-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğimiz kampta rakip analizlerimizi yapacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." şeklinde değerlendirme yaptı.