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19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Tarihinde İlk Kez Avrupa Şampiyonası'nda

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Azerbaycan'ı yenerek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 00:31
19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Tarihinde İlk Kez Avrupa Şampiyonası'nda

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Vize Aldı

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, tarihinde **ilk kez** Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Eleme turundaki son maçında Azerbaycan'ı 3-1 yenerek **grubu 7 puanla lider tamamladı**.

Son Maçta Azerbaycan'ı Geçti

Milliler, Hırvatistan'da gerçekleştirilen eleme turunun son karşılaşmasında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. **Ahmet Köksal, Ege Bilim ve Recep İnanç**'ın golleriyle sahadan galip ayrılan Türkiye, önemli bir başarıya imza atarak Avrupa'nın elit altyapılarından birine katılma şansını elde etti.

Gruptaki Performansı

Millî takım, eleme grubunda Bosna Hersek'i 4-3 mağlup ederken, Hırvatistan ile de 3-3 berabere kaldı. Bu başarılı performansla 7. Grubu lider olarak tamamladı ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Şampiyona Detayları

19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası, 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında **Moldova'nın başkenti Kişinev**'de düzenlenecek. Türk futbolu için önemli bir adım atan bu ekip, tüm gözleri üzerine çekecek.

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