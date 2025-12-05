Manisa Oryantiringde Fırtına Gibi: 9 Madalya, 5 Kupa

Manisa Oryantiringde Fırtına Gibi Esti: 9 Madalya, 5 Kupa

Mardin'de düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe yarışmalarında Manisa kafilesi, elde ettiği başarılarla turnuvanın dikkat çeken temsilcileri arasında yer aldı. Sporcular, zorlu parkurlarda gösterdikleri performansla hem bireysel hem de takım klasmanlarında öne çıktı.

Manisa adına mücadele eden sporcular, toplamda 9 madalya ve 5 kupa kazanarak şampiyonanın en başarılı illeri arasında yer aldı. Demirci, Soma ve Akhisar’dan yarışan ekipler, yüksek tempo, güçlü yön bulma becerisi ve motivasyonlarıyla dikkat çekti.

Bireysel Başarılar

Kadınlar 18: Sena Eraydın Türkiye ikincisi olurken, Medinenur Gökcan Türkiye üçüncüsü oldu.

Erkekler 18: Yiğit Berk Kurular ve Hamza Güngör Türkiye ikinciliği elde etti.

Erkekler 16: Tevfik Kerem Şenyurt ve Nazmi Mert Üner Türkiye ikincisi olarak kürsüde yer aldı.

Takım Dereceleri

Demirci Kadınlar 18 Takımı Türkiye birincisi oldu.

Demirci Kadınlar 16 Takımı Türkiye ikinciliğini kazandı.

Soma Kadınlar 45 Takımı Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı.

Demirci Erkekler 18 Takımı Türkiye üçüncüsü, Akhisar Kadınlar 20 Takımı ise Türkiye üçüncüsü olarak organizasyondan kupayla ayrıldı.

Gelecek Hedefleri

Manisa kafilesi, elde edilen başarılardan güç alarak bir sonraki kademe yarışmalarına daha yüksek motivasyonla hazırlanacaklarını belirtti. Elde edilen dereceler, ilin oryantiring geleneğini sürdürdüğüne işaret ediyor.

