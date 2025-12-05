Manisa Oryantiringde Fırtına Gibi: 9 Madalya, 5 Kupa

Mardin'deki Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe'de Manisa sporcuları 9 madalya ve 5 kupayla şampiyonanın en başarılı illeri arasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:25
Manisa Oryantiringde Fırtına Gibi: 9 Madalya, 5 Kupa

Manisa Oryantiringde Fırtına Gibi Esti: 9 Madalya, 5 Kupa

Mardin'de düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe yarışmalarında Manisa kafilesi, elde ettiği başarılarla turnuvanın dikkat çeken temsilcileri arasında yer aldı. Sporcular, zorlu parkurlarda gösterdikleri performansla hem bireysel hem de takım klasmanlarında öne çıktı.

Manisa adına mücadele eden sporcular, toplamda 9 madalya ve 5 kupa kazanarak şampiyonanın en başarılı illeri arasında yer aldı. Demirci, Soma ve Akhisar’dan yarışan ekipler, yüksek tempo, güçlü yön bulma becerisi ve motivasyonlarıyla dikkat çekti.

Bireysel Başarılar

Kadınlar 18: Sena Eraydın Türkiye ikincisi olurken, Medinenur Gökcan Türkiye üçüncüsü oldu.

Erkekler 18: Yiğit Berk Kurular ve Hamza Güngör Türkiye ikinciliği elde etti.

Erkekler 16: Tevfik Kerem Şenyurt ve Nazmi Mert Üner Türkiye ikincisi olarak kürsüde yer aldı.

Takım Dereceleri

Demirci Kadınlar 18 Takımı Türkiye birincisi oldu.

Demirci Kadınlar 16 Takımı Türkiye ikinciliğini kazandı.

Soma Kadınlar 45 Takımı Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı.

Demirci Erkekler 18 Takımı Türkiye üçüncüsü, Akhisar Kadınlar 20 Takımı ise Türkiye üçüncüsü olarak organizasyondan kupayla ayrıldı.

Gelecek Hedefleri

Manisa kafilesi, elde edilen başarılardan güç alarak bir sonraki kademe yarışmalarına daha yüksek motivasyonla hazırlanacaklarını belirtti. Elde edilen dereceler, ilin oryantiring geleneğini sürdürdüğüne işaret ediyor.

MARDİN’DE DÜZENLENEN TÜRKİYE ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI 2. KADEME YARIŞMALARINDA MANİSA’DAN KATILAN...

MARDİN’DE DÜZENLENEN TÜRKİYE ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI 2. KADEME YARIŞMALARINDA MANİSA’DAN KATILAN SPORCULAR, BİREYSEL VE TAKIM KATEGORİLERİNDE ELDE ETTİKLERİ 9 MADALYA VE 5 KUPAYLA ŞAMPİYONANIN EN BAŞARILI İLLERİ ARASINDA YER ALDI.

MARDİN’DE DÜZENLENEN TÜRKİYE ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI 2. KADEME YARIŞMALARINDA MANİSA’DAN KATILAN...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çayırova Belediyesi, Göztepe'yi Ağırlıyor: TBL 13. Hafta
2
Kars 36 Spor - Bitlis 1916 Spor: Hakemler Belli Oldu
3
Bandırmasporlu Tolga Kalender, bahis soruşturmasında gözaltında
4
Samsunspor İzlanda'da 3 puan hedefiyle Breidablik karşısında
5
Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 2-1 Yendi
6
Kayseri'de Efe Erdem Sevinç Kayseri Jam Street Kaykay Yarışması Düzenlendi
7
19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Tarihinde İlk Kez Avrupa Şampiyonası'nda

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi