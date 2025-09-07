2 Bin Karateci Gazze İçin Tatamiye Çıktı — Gelir İHH'ya

2 Bin Karateci Gazze İçin Tatamiye Çıktı

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) ile İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle düzenlenen turnuvada 2 bin sporcu, Gazze için tatamide mücadele etti. Organizasyonun geliri, açıklamaya göre Gazze'ye bağışlanacak.

Turnuva, "Mücadelemiz madalya için değil Gazze'nin umudu için" sloganıyla Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi.

TKF Başkanı Ercüment Taşdemir'in açıklamaları

Ercüment Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çağrımıza ilk andan itibaren cevap veren sporcu ve antrenör kitlesine sahibiz. Yarın okulların açılacak olmasına rağmen bir çağrı yaptım ve 2 binin üzerinde sporcunun katılımı, 2 bin velinin katılımıyla yaklaşık 4 bin kişiyi buraya toplayabildik. Türkiye Karate Federasyonunun mensupları Gazze'de yaşananlarla ilgili derin üzüntü duyuyor. Bir şeyler yapmanın telaşı içindeler. Bunlardan biri olarak o görevi yerine getirdik; unutturmuyoruz." dedi.

Taşdemir, organizasyonu uluslararası arenada görünür kılma amacını da vurgulayarak, "Türkiye Karate Federasyonu olarak bir ilki gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın yıllardan beri dile getirdiği Gazze ve Filistin olgusunu bizlerin de spor federasyonları olarak dile getirmemiz ve Gazze'de olanları unutturmamız gerektiğini düşündük. Dünya federasyonlarına nasıl duyururuz fikriyle bu organizasyonu yaptık. Organizasyon 205 üye ülkesi olan Dünya Karate Federasyonunda ciddi bir yankı sağlayacak. Burada çekilen fotoğraflar ve her olay Dünya Karate Federasyonunda bir etki oluşturacak. Bunu başardığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Gelir İHH aracılığıyla Gazze'ye ulaşacak

Taşdemir, elde edilen gelirin İHH aracılığıyla Gazze'ye iletileceğini belirterek, "İHH bütün organizasyonun yapılmasında bize destek oldu. Burada toplanan geliri İHH'ya vereceğiz, kendileri de Gazze'ye ulaştıracak. Gazze'yle ilgili kendilerinin bağlantıları var. Biz de federasyon olarak toplanan gelirin Gazze'ye iletilmesini istedik." dedi.

Taşdemir, salonu tahsis eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti ve federasyonun sporun yanı sıra sosyal projelerle de var olduğunu vurguladı.