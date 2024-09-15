2. Gazi Paşa'nın Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İsmail Koç Zafere Ulaştı

İsmail Koç, 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan olarak öne çıktı. Organizasyon büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:46
2. Gazi Paşa'nın Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İsmail Koç Zafere Ulaştı

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Birincilik İsmail Koç'un

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde zafer İsmail Koç'un oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü tarafından Keçiören Bağlum Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 64 başpehlivan mücadele etti.

Müsabakalar toplamda 622 pehlivanın katılımıyla renklendi. Başkentte, Orhan Okulu, Mustafa Taş, Cengizhan Şimşek, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, Enes Doğan gibi önemli isimler er meydanında yer aldı.

İsmail Koç'un Yarı Final ve Final Mücadelesi

İsmail Koç, yarı finalde Hüseyin Gümüşalan'ı geçtikten sonra finalde 2022 Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Mustafa Taş ile karşılaştı. Puanlama bölümünde rakibini yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Dereceye Giren Pehlivanlar

Bu yıl düzenlenen güreşlerde üçüncülüğü ise Hüseyin Gümüşalan ve Yunus Emre Yaman paylaştı.

Önemli İsimlerin Katılımı

Özel etkinlikte İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan gibi birçok siyasi temsilci de yer aldı. Ayrıca olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ve dünya şampiyonu Rıza Kayaalp gibi önemli sporcular da etkinliği takip etti.

Geleneklerin Devamı

Yüksel Arslan, organizasyona dair yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılında Ankara'da düzenlediği yağlı güreş organizasyonlarını hatırlatarak, bu geleneği yeniden canlandırdıklarını belirtti. Arslan, “Cumhuriyetimizin 100. yılında bu geleneği yaşatmak için çalışmalara başladık.” dedi.

Ayrıca ASKİ Spor'un güreşin gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak, “Altyapı sporcularımızla Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

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