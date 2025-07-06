2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı Sonuçlandı

2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı Tamamlandı

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı, büyük bir katılımla sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) destekleriyle gerçekleştirilen yarışın ikinci gününde Kahramanmaraş Grand Prix etabına 45 sporcu katıldı.

Yarış, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan start alarak, sporcuların 125 kilometrelik parkurun bitiş çizgisine ulaşması için pedal çevirmesiyle başladı. Yarışın ikinci etabında Yunanistan'dan katılan bisikletçiler, Nikiforos Arvanitou birinci, Nikolaos Michail Drakos ikinci, ve Georgios Bouglas üçüncü olarak finiş çizgisine ulaştı.

Dereceye giren sporcular, ödüllerini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir tarafından aldı.

Fırat Görgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, "Kahramanmaraş'ın bu tür organizasyonlara ihtiyacı var. Doğasıyla, havasıyla, tarihiyle ve insan kaynağıyla çok güzel bir şehrimiz var. Şehrimizin tanıtılmasında bu tür organizasyonların önemini biliyoruz. Önümüzdeki yıl daha geniş katılımlı bir bisiklet yarışının düzenlenmesi için gayret edeceğiz." dedi.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) destekleriyle düzenlenen yarışın ikinci günündeki Kahramanmaraş Grand Prix etabına 45 sporcu katıldı.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) destekleriyle düzenlenen yarışın ikinci günündeki Kahramanmaraş Grand Prix etabına 45 sporcu katıldı.