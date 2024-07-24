20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonu

Türkiye, Balkan Şampiyonasında Zafer Kazandı

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nın son maçında Kuzey Makedonya karşısında 3-0'lık net bir skorla galip geldi.

Namağlup Şampiyonluk

Takım, bu zaferle birlikte şampiyonayı 5'te 5 yaparak tamamlayarak Balkan Şampiyonu unvanını elde etti. Türkiye, Kuzey Makedonya'yı setlerde 25-9, 25-15 ve 25-15'lik sonuçlarla mağlup etti.

Puan Durumu

Maç sonrası oluşan final puan durumu şu şekilde sıralandı:

Türkiye: 15 puan Sırbistan: 9 puan Bulgaristan: 6 puan Karadağ: 5 puan Arnavutluk: 4 puan Kuzey Makedonya: 0 puan

Kupa ve Madalya Töreni

20 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası, bu akşam oynanacak Karadağ-Bulgaristan ve Arnavutluk-Sırbistan karşılaşmalarının ardından kupa ve madalya töreniyle sona erecek.

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya’yı 3-0 yendi. Şampiyonayı 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan milli takım, Balkan şampiyonu oldu.