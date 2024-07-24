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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonu

Türk milli takımı, Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'nda Kuzey Makedonya'yı yenerek şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 18:23
20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonu

Türkiye, Balkan Şampiyonasında Zafer Kazandı

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nın son maçında Kuzey Makedonya karşısında 3-0'lık net bir skorla galip geldi.

Namağlup Şampiyonluk

Takım, bu zaferle birlikte şampiyonayı 5'te 5 yaparak tamamlayarak Balkan Şampiyonu unvanını elde etti. Türkiye, Kuzey Makedonya'yı setlerde 25-9, 25-15 ve 25-15'lik sonuçlarla mağlup etti.

Puan Durumu

Maç sonrası oluşan final puan durumu şu şekilde sıralandı:

  1. Türkiye: 15 puan
  2. Sırbistan: 9 puan
  3. Bulgaristan: 6 puan
  4. Karadağ: 5 puan
  5. Arnavutluk: 4 puan
  6. Kuzey Makedonya: 0 puan

Kupa ve Madalya Töreni

20 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası, bu akşam oynanacak Karadağ-Bulgaristan ve Arnavutluk-Sırbistan karşılaşmalarının ardından kupa ve madalya töreniyle sona erecek.

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın beşinci...

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya’yı 3-0 yendi. Şampiyonayı 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan milli takım, Balkan şampiyonu oldu.

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