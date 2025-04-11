20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da Başladı

Çorum, 20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası ile Güreşteki Yerini Güçlendiriyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'un Yeni Spor Salonu'nda başladı. Şampiyonaya, ülkenin dört bir yanından gelen 60 kulüpten 350 sporcu, madalya mücadelesi vermek üzere buluştu.

Ulusal Bir Organizasyonun Dördüncüsü

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı İsmail Yağbat, şampiyonanın Çorum'da 4. kez düzenlendiğini belirterek, "Ülkemizin 80 ilinden 60 kulüp ve 1100'ün üzerinde sporcu ve idareciyi şehrimizde misafir ediyoruz" dedi.

Çorum, Spor Şehri Olma Yolunda