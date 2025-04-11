20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da Başladı

Çorum, 20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası ile Güreşteki Yerini Güçlendiriyor
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'un Yeni Spor Salonu'nda başladı. Şampiyonaya, ülkenin dört bir yanından gelen 60 kulüpten 350 sporcu, madalya mücadelesi vermek üzere buluştu.
Ulusal Bir Organizasyonun Dördüncüsü
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı İsmail Yağbat, şampiyonanın Çorum'da 4. kez düzenlendiğini belirterek, "Ülkemizin 80 ilinden 60 kulüp ve 1100'ün üzerinde sporcu ve idareciyi şehrimizde misafir ediyoruz" dedi.
Çorum, Spor Şehri Olma Yolunda
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın vizyonu çerçevesinde spor faaliyetlerine önem verdiklerini vurgulayan Yağbat, "Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübü, önemli sportif başarılar elde etti. Geçen yıl Güreş Süper Lig Yağbat, 66 yatak ve 4 minder kapasiteli yeni bir güreş eğitim merkezi inşaatının hızla devam ettiğini belirterek, faaliyete geçtiğinde burada şampiyonlar ve olimpiyat sporcuları yetişeceğini dile getirdi. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı. Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi veriyor. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı. Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi veriyor.
Yeni Güreş Eğitim Merkezi Yolda
Yağbat, 66 yatak ve 4 minder kapasiteli yeni bir güreş eğitim merkezi inşaatının hızla devam ettiğini belirterek, faaliyete geçtiğinde burada şampiyonlar ve olimpiyat sporcuları yetişeceğini dile getirdi.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı. Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi veriyor.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı. Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi veriyor.