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20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da Başladı

Çorum, 20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. 60 kulüpten 350 sporcu madalya için mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 17:52
20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da Başladı

Çorum, 20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası ile Güreşteki Yerini Güçlendiriyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'un Yeni Spor Salonu'nda başladı. Şampiyonaya, ülkenin dört bir yanından gelen 60 kulüpten 350 sporcu, madalya mücadelesi vermek üzere buluştu.

Ulusal Bir Organizasyonun Dördüncüsü

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı İsmail Yağbat, şampiyonanın Çorum'da 4. kez düzenlendiğini belirterek, "Ülkemizin 80 ilinden 60 kulüp ve 1100'ün üzerinde sporcu ve idareciyi şehrimizde misafir ediyoruz" dedi.

Çorum, Spor Şehri Olma Yolunda

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın vizyonu çerçevesinde spor faaliyetlerine önem verdiklerini vurgulayan Yağbat, "Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübü, önemli sportif başarılar elde etti. Geçen yıl Güreş Süper Lig

Yeni Güreş Eğitim Merkezi Yolda

Yağbat, 66 yatak ve 4 minder kapasiteli yeni bir güreş eğitim merkezi inşaatının hızla devam ettiğini belirterek, faaliyete geçtiğinde burada şampiyonlar ve olimpiyat sporcuları yetişeceğini dile getirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı....

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı. Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı....

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı. Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

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