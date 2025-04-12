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20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da Devam Ediyor

Çorum'da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, 60 kulüpten 350 sporcuyla büyük bir heyecan yaratıyor.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 13:17
20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da Devam Ediyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'daki yeni spor salonunda devam ediyor. Etkinlikte, 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Şampiyonanın açılışında konuşan Vali Ali Çalgan, sporculara başarılar dileyerek, "Çorum, Türk güreş sporuna büyük isimler kazandırdı. İlerleyen dönemde de önemli organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz" şeklinde belirtti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise tüm spor dallarının önemine dikkat çekerek, şehrin hem sanayi hem de spor alanında büyüdüğünü ifade etti. Aşgın, "Yatırımlarımızla birlikte Çorum hem kültür hem de spor şehri oldu" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı İsmail Yağbat da, Çorum'un güreş branşına katkılarından ötürü yerel yöneticilere teşekkür etti. Şampiyonanın toplamda 6 gün süreceği bilgisini veren Yağbat, tüm sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından, 55-63-72-82 ve 97 kilolardaki güreşçiler, Türkiye şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da devam...

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor. Çorum'daki yeni spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da devam...

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor. Çorum'daki yeni spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

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