Beşiktaş, Gaziantep FK Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. hafta Gaziantep FK maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik antrenman yaptı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:56
Antrenman Nevzat Demir Tesisleri'nde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına çalışmalarla devam etti.

Antrenman, Nevzat Demir Tesislerinde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Programda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yer aldı.

Isınma koşuları ile başlayan idman, şut ve pas çalışmalarıyla sürdü. Oyuncular daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yaptı ve antrenman taktiksel uygulamalarla tamamlandı.

