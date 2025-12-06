Beşiktaş, Gaziantep FK Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenman Nevzat Demir Tesisleri'nde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına çalışmalarla devam etti.

Antrenman, Nevzat Demir Tesislerinde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Programda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yer aldı.

Isınma koşuları ile başlayan idman, şut ve pas çalışmalarıyla sürdü. Oyuncular daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yaptı ve antrenman taktiksel uygulamalarla tamamlandı.

