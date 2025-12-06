Sinan Paşalı: "Aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz" — Serik Spor 3-1 mağlup

Trendyol 1. Lig 16. haftasında Serik Spor, Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 yenildi; Sinan Paşalı, dört maçlık serinin sona erdiğini ve aynı inançla devam edeceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:58
Trendyol 1. Lig 16. hafta: Serik Spor - Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Serik Spor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü karşısında 3-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Sinan Paşalı açıklamalarda bulundu.

Paşalı, maça kadar gelen dört maçlık galibiyet serisine vurgu yaparak başladığı sözlerinde maçın zorluğuna dikkat çekti:

"Evet, bu maça kadar dört maçlık çok ciddi bir galibiyet serisiyle gelmiştik. Biz bu maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Keçiörengücü, bulunduğu konum, bulunduğu puan aslında onların takımlarının yeteneğini yansıtmadığını da biliyorduk. Aslında bildiğimiz yerlerden yedik golü. Uzun taç, taç organizasyonları. İlk, penaltı oldu. Penaltı mı, penaltı değil mi hala bilmiyoruz, çok emin olmadığımız bir pozisyon. Attıkları üçüncü golde de bir ofsayt olduğunu düşünüyoruz. Biz de izliyoruz tabletten"

Güçlü bir rakibe karşı hedeflenen puanın alınamadığını ifade eden Paşalı, gelecek maçlara bakacaklarını ve ekibiyle birlikte aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Paşalı sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Biz önümüzdeki maçlara bakacağız, aynı inançla, aynı çalışmayla devam edeceğiz. Rakibimize de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum."

SERİKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SİNAN PAŞALI

