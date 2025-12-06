Yalçın Koşukavak: Serik maçı bizim için çok kritikti

Ankara Keçiörengücü, Serik deplasmanından 3-1 galibiyetle döndü

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında deplasmanda Serik Spor’u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Koşukavak, alınan galibiyetin takım için psikolojik açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Bu maç bizim için çok kritikti. Biz Van deplasmanında 90+2’de bir gol yedik. Galibiyeti orada kaçırdık. Geçen hafta da Iğdır FK’ya karşı çok güçlü bir oyun oynamamıza rağmen skoru lehimize çeviremedik. Bu sefer Serik deplasmanı bizim için kazanmamız adına çok anlam ifade etmeye başladı. Hafta içi de bir kupa maçı oynadık, 120 dakika. Burası önemliydi' ifadelerini kullandı.

Maç stratejisi ve oyun değerlendirmesi

Rakip Serikspor’un 4 maçlık galibiyet serisi ile geldiğini hatırlatan Koşukavak, Serik Spor’un ekonomik problemlerine rağmen ligde iyi bir ivme yakaladığını ve maç öncesi atmosferin kritik olduğunu belirtti.

Maç içi planlarını anlatan tecrübeli teknik adam, oyunun planlandığı gibi ilerlediğini söyleyerek, 'Oyunu iyi kontrol ettik. Oyunun başında bir pozisyondan penaltı kazandık, 1-0 öne geçince bu sefer rakibimizin daha çok top ayağındayken oynama yetilerinin düşük olduğunu bildiğimiz için biraz daha alanda bekledik. Daha geçiş hücumlarıyla skoru çoğaltmaya çalıştık. Bu planladığımız gibi de oldu' dedi.

Karşılaşmanın son bölümünde yaşanan düşüşe de değinen Koşukavak, oyuna sonradan giren oyuncuların beklenen katkıyı verememesinin, rakibi daha fazla kendi yarı sahalarında görmelerine neden olduğunu söyledi. 'Biraz oyunun son bölümünde benç’ten giren oyuncuların biraz performansı iyi olmadığı için rakibi biraz daha kendi alanımızda görmeye başladık. Orada da bir gol buldular. 3-1 kazandık. Mutluyuz. Kazanan takım olmaya devam etmenin yolunu arıyoruz' sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

