Yalçın Koşukavak: Serik maçı bizim için çok kritikti

Yalçın Koşukavak, Ankara Keçiörengücü'nün Serik Spor deplasmanında 3-1 kazandığı maçın psikolojik ve stratejik açıdan çok kritik olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 17:09
Yalçın Koşukavak: Serik maçı bizim için çok kritikti

Yalçın Koşukavak: Serik maçı bizim için çok kritikti

Ankara Keçiörengücü, Serik deplasmanından 3-1 galibiyetle döndü

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında deplasmanda Serik Spor’u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Koşukavak, alınan galibiyetin takım için psikolojik açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Bu maç bizim için çok kritikti. Biz Van deplasmanında 90+2’de bir gol yedik. Galibiyeti orada kaçırdık. Geçen hafta da Iğdır FK’ya karşı çok güçlü bir oyun oynamamıza rağmen skoru lehimize çeviremedik. Bu sefer Serik deplasmanı bizim için kazanmamız adına çok anlam ifade etmeye başladı. Hafta içi de bir kupa maçı oynadık, 120 dakika. Burası önemliydi' ifadelerini kullandı.

Maç stratejisi ve oyun değerlendirmesi

Rakip Serikspor’un 4 maçlık galibiyet serisi ile geldiğini hatırlatan Koşukavak, Serik Spor’un ekonomik problemlerine rağmen ligde iyi bir ivme yakaladığını ve maç öncesi atmosferin kritik olduğunu belirtti.

Maç içi planlarını anlatan tecrübeli teknik adam, oyunun planlandığı gibi ilerlediğini söyleyerek, 'Oyunu iyi kontrol ettik. Oyunun başında bir pozisyondan penaltı kazandık, 1-0 öne geçince bu sefer rakibimizin daha çok top ayağındayken oynama yetilerinin düşük olduğunu bildiğimiz için biraz daha alanda bekledik. Daha geçiş hücumlarıyla skoru çoğaltmaya çalıştık. Bu planladığımız gibi de oldu' dedi.

Karşılaşmanın son bölümünde yaşanan düşüşe de değinen Koşukavak, oyuna sonradan giren oyuncuların beklenen katkıyı verememesinin, rakibi daha fazla kendi yarı sahalarında görmelerine neden olduğunu söyledi. 'Biraz oyunun son bölümünde benç’ten giren oyuncuların biraz performansı iyi olmadığı için rakibi biraz daha kendi alanımızda görmeye başladık. Orada da bir gol buldular. 3-1 kazandık. Mutluyuz. Kazanan takım olmaya devam etmenin yolunu arıyoruz' sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

KEÇİÖRENGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK

KEÇİÖRENGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK

KEÇİÖRENGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor | Trendyol Süper Lig 15. Hafta
2
Bursaspor'da Kombine Satışları 26 Bini Geçti
3
TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş BOA'ya Para Cezası
4
Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Sütlü'den Bodrum FK Maç Değerlendirmesi
5
Hentbol Erkekler Süper Lig: Güneysu ile Nilüfer Belediyespor 32-32 Beraberlik Elde Etti
6
Fenerbahçe, Anderlecht ile kritik maça çıkıyor
7
Üstündağ'dan Anadolu Ajansı'na Tebrik

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi