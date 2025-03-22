Trabzonspor ve Hakkarigücü 1-1 Berabere Kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, Hakkarigücü ile 1-1 eşitlikte kaldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:02
Trabzonspor ve Hakkarigücü 1-1 Berabere Kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Önemli Beraberlik

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, evinde Hakkarigücü ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele, Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İlk Yarı Golsüz Geçti

İki takımın da dikkatli oynadığı ilk yarıda, golsüz bir sonuçla geçildi. Ancak ikinci yarının 90. dakikasında, Meta Camara attığı golle Trabzonspor'u öne geçirdi.

Son Dakika Golüyle Beraberlik

Maçın sonlarına yaklaşırken, Hakkarigücü'den Elizabeth Owusuwa 90+4. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. Böylece maç, 1-1'lik sonuçla sona erdi.

Bu sonuçla birlikte, Trabzonspor'un puanı 39'a yükselirken, Hakkarigücü 24 puana ulaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Hakkarigücü ile 1-1...

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Hakkarigücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada, oyuncular çekişmeli anlar yaşadı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Hakkarigücü ile 1-1...

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Hakkarigücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada, oyuncular çekişmeli anlar yaşadı.

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