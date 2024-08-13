2023 UEFA Süper Kupa Heyecanı

49. UEFA Süper Kupa Yarın Başlıyor

2023-2024 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Atalanta, yarın Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda mücadele edecek. Maç, Türkiye Saati ile 22:00'de başlayacak.

Real Madrid En Çok Kazanan Olmayı Hedefliyor

Real Madrid, Atalanta'yı yenerek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan takım olmanın peşinde. İspanyol temsilcisi, bu maçı kazanması halinde Milan ve Barcelona ile paylaştığı unvanı tek başına elde edecek. Üç takım da bu organizasyonda toplam 5 kez mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'ın 2000 Yılı Başarısı

Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 2000 yılında düzenlenen maçta Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı kazanan tek Türk takımı oldu. Mario Jardel'in golden golü ile tarihe geçtiler.

İspanyol Takımlarının Dominasyonu

Son 15 yıl içinde, İspanyol takımları 10 kez UEFA Süper Kupa'da şampiyon oldu. Barcelona, Atletico Madrid ve Real Madrid'in zaferleri, bu baskın durumu gösteriyor.

Kupa Geçmişi ve Katılımcı Ekipler

Bugüne kadar 12 ülkeden 25 farklı takım UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona ile İtalya'nın Milan takımları en fazla kazananlar arasında.

Resmi İlk Süper Kupa Maçı

1972'de oynanan Ajax-Rangers maçı, UEFA tarafından resmi olarak değerlendirilmedi. Resmi statü ise 1973 yılında başladı.

Detaylı Sonuçlar

UEFA Süper Kupa tarihindeki önemli karşılaşmalar ve sonuçları aşağıda yer almaktadır:

1973: Ajax-Milan 0-1

Ajax-Milan 0-1 2000: Galatasaray-Real Madrid 2-1

Galatasaray-Real Madrid 2-1 2022: Real Madrid-Eintracht Frankfurt 2-0

Bu yılki mücadele futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak olan maç, ekran başındaki izleyicileri heyecanlandıracak.