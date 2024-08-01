2024-25 Sezonu Fikstürü Belirlendi: TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Takvimleri Açıklandı

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstürü Çekildi
2024-25 sezonu için TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in fikstür çekimleri yapıldı. Bu önemli organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Fikstür Çekiminde Kimler Yer Aldı?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri bu çekim sırasında hazır bulundular.
2. Lig Maratonu Başlıyor
TFF 2. Lig, 31 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarı, 22 Aralık'ta sona erecek. İkinci devre ise 18 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off aşamasına geçilecek. Play-off aşamasına yükselebilmek için grupta ilk sırayı alan iki takım ve play-off'tan gelen bir ekip, 1. Lig'e yükselebilmek için mücadele edecek. Küme düşme beklentisi ise son 3 sırayı alan takımları kapsıyor.
3. Lig'de Yeni Sezon Heyecanı
TFF 3. Lig, 7 Eylül'de başlayacak, ilk yarı ise 15 Aralık'ta bitecek. İkinci devre de 18 Ocak 2025'te başlayacak ve normal sezon 26 Nisan 2025'te tamamlanacak. Ligde başarılı olan 4 takım ve play-off'tan gelecek 2 ekip 2. Lig'e yükselebilme hakkı kazanacak. Öte yandan, son 3 sırada yer alan takımlar Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.
İlk Hafta Maçları Programı
2. Lig Maç Programı
- Beyaz Grup:
- Sarıyer - Hes İlaç Afyonspor
- Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Kepezspor
- 1461 Trabzon FK - Isparta 32
- Altınordu - İnegölspor
- Karaköprü Belediyespor - Kırklarelispor
- Altay - Anagold 24 Erzincanspor
- Batman Petrolspor - Ankaraspor
- Fethiyespor - GMG Kastamonuspor
- İskenderunspor - Tuzlaspor
- Kırmızı Grup:
- Somaspor - Diyarbekirspor
- Erbaaspor - Bucaspor 1928
- Arnavutköy Belediyesi Futbol - Karacabey Belediyespor
- Ankara Demirspor - Serik Belediyespor
- 68 Aksaray Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı
- Menemen FK - Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu
- Çimentaş Elazığspor - Karaman FK
- AcnTURK Sigorta Vanspor - Belediye Derincespor
- Giresunspor - Nazilli Belediyespor
3. Lig Maç Programı
- 1. Grup:
- Artvin Hopaspor - 23 Elazığ FK
- Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Bulvarspor
- Karşıyaka - Kırşehir Futbol
- Düzcespor - Bursaspor
- Tokat Belediye Plevnespor - Belediye Kütahyaspor
- Ergene Velimeşespor - Silifke Belediyespor
- Muş 1984 Muşspor - Kahramanmaraşspor
- Anadolu Üniversitesi - Kuşadasıspor
- 2. Grup:
- Amasyaspor - Muğlaspor
- Smart Holding A.Ş. Çayelispor - Silivrispor
- Tire 2021 FK - Kelkit Hürriyetspor
- Etimesgut Belediyespor - Uşakspor
- Balıkesirspor - Fatsa Belediyespor
- Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri - Türkmetal 1963
- Nevşehir Belediyespor - İnegöl Kafkasspor
- Adıyaman FK - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor
- 3. Grup:
- Osmaniyespor FK - 52 Orduspor FK
- Bayburt Özel İdarespor - Çorluspor 1947
- Yozgat Belediyesi Bozokspor - Alanya Kestelspor
- Bursa Yıldırımspor - Çankayaspor
- Ayvalıkgücü Belediyespor - Aliağa Futbol
- Küçükçekmece Sinopspor - Pazarspor
- Efeler 09 - Viranşehir Belediyespor
- Karatay Termal 1922 Konyaspor - Karabük İdmanyurdu
- 4. Grup:
- Kahramanmaraş İstiklalspor - Ağrı 1970
- Kırıkkalegücü - Büyükçekmece Tepecikspor
- Zonguldak Kömürspor - Talasgücü Belediyespor
- Sebat Gençlikspor - 1926 Polatlı Belediyespor
- Turgutluspor - Nilüfer Belediye FK
- Denizlispor - Bergama Sportif Faaliyetler
- Mardin 1969 - Niğde Belediyespor
- Orduspor 1967 - Edirnespor
TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.
TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.
TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.
TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.
TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.