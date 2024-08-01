2024-25 Sezonu Fikstürü Belirlendi: TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Takvimleri Açıklandı

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstürü Çekildi

2024-25 sezonu için TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in fikstür çekimleri yapıldı. Bu önemli organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Fikstür Çekiminde Kimler Yer Aldı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri bu çekim sırasında hazır bulundular.

2. Lig Maratonu Başlıyor

TFF 2. Lig, 31 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarı, 22 Aralık'ta sona erecek. İkinci devre ise 18 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off aşamasına geçilecek. Play-off aşamasına yükselebilmek için grupta ilk sırayı alan iki takım ve play-off'tan gelen bir ekip, 1. Lig'e yükselebilmek için mücadele edecek. Küme düşme beklentisi ise son 3 sırayı alan takımları kapsıyor.

3. Lig'de Yeni Sezon Heyecanı

TFF 3. Lig, 7 Eylül'de başlayacak, ilk yarı ise 15 Aralık'ta bitecek. İkinci devre de 18 Ocak 2025'te başlayacak ve normal sezon 26 Nisan 2025'te tamamlanacak. Ligde başarılı olan 4 takım ve play-off'tan gelecek 2 ekip 2. Lig'e yükselebilme hakkı kazanacak. Öte yandan, son 3 sırada yer alan takımlar Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

İlk Hafta Maçları Programı

2. Lig Maç Programı

Beyaz Grup:

Sarıyer - Hes İlaç Afyonspor

Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Kepezspor

1461 Trabzon FK - Isparta 32

Altınordu - İnegölspor

Karaköprü Belediyespor - Kırklarelispor

Altay - Anagold 24 Erzincanspor

Batman Petrolspor - Ankaraspor

Fethiyespor - GMG Kastamonuspor

İskenderunspor - Tuzlaspor

Kırmızı Grup:

Somaspor - Diyarbekirspor

Erbaaspor - Bucaspor 1928

Arnavutköy Belediyesi Futbol - Karacabey Belediyespor

Ankara Demirspor - Serik Belediyespor

68 Aksaray Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı

Menemen FK - Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu

Çimentaş Elazığspor - Karaman FK

AcnTURK Sigorta Vanspor - Belediye Derincespor

Giresunspor - Nazilli Belediyespor

3. Lig Maç Programı

1. Grup:

Artvin Hopaspor - 23 Elazığ FK

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Bulvarspor

Karşıyaka - Kırşehir Futbol

Düzcespor - Bursaspor

Tokat Belediye Plevnespor - Belediye Kütahyaspor

Ergene Velimeşespor - Silifke Belediyespor

Muş 1984 Muşspor - Kahramanmaraşspor

Anadolu Üniversitesi - Kuşadasıspor

2. Grup:

Amasyaspor - Muğlaspor

Smart Holding A.Ş. Çayelispor - Silivrispor

Tire 2021 FK - Kelkit Hürriyetspor

Etimesgut Belediyespor - Uşakspor

Balıkesirspor - Fatsa Belediyespor

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri - Türkmetal 1963

Nevşehir Belediyespor - İnegöl Kafkasspor

Adıyaman FK - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

3. Grup:

Osmaniyespor FK - 52 Orduspor FK

Bayburt Özel İdarespor - Çorluspor 1947

Yozgat Belediyesi Bozokspor - Alanya Kestelspor

Bursa Yıldırımspor - Çankayaspor

Ayvalıkgücü Belediyespor - Aliağa Futbol

Küçükçekmece Sinopspor - Pazarspor

Efeler 09 - Viranşehir Belediyespor

Karatay Termal 1922 Konyaspor - Karabük İdmanyurdu

4. Grup:

Kahramanmaraş İstiklalspor - Ağrı 1970

Kırıkkalegücü - Büyükçekmece Tepecikspor

Zonguldak Kömürspor - Talasgücü Belediyespor

Sebat Gençlikspor - 1926 Polatlı Belediyespor

Turgutluspor - Nilüfer Belediye FK

Denizlispor - Bergama Sportif Faaliyetler

Mardin 1969 - Niğde Belediyespor

Orduspor 1967 - Edirnespor

TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.