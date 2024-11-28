2024 Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası İzmir'de Final Yapacak

2024 Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası Finali İzmir'de!

Artistik Bilardo tutkunları için heyecan dolu bir etkinlik daha kapıda! 2024 Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası'nın final etabı, 14-15 Aralık tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, bu büyük organizasyon Atatürk Stadı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenecek.

Şampiyonanın final ayağına, iki etap sonunda ilk 8 dereceyi elde eden sporcular katılacak. Yarışmalar, merakla beklenen bir rekabet ortamına sahne olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.