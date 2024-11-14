2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası Antalya'da Başlıyor

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası Antalya'da

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası, 7-14 Aralık tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Uluslararası Futgolf Federasyonu (FIFG) tarafından organize edilen bu büyük organizasyona, 20 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katılacak.

Büyük Katılımla Gerçekleşecek

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından düzenlenecek olan şampiyona, katılımcı sayısıyla Avrupa futgolf tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Belek’te yapılacak olan etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya takımları mücadele edecek.

Türkiye Karması Belli Oldu

2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası’nda alınan sonuçlar sonrasında, organizasyona katılacak Türkiye karması belirlendi. Turnuva, erkek, senyör ve kadın olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenecek. Türkiye, erkek kategorisinde 16, senyör kategorisinde 11, kadın kategorisinde ise 7 oyuncuyla şampiyonluk mücadelesi verecek.

Türkiye karması, 21-23 Kasım tarihlerinde Silivri Golf Sahası’nda yapacağı kamp ile 2024 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanacak.

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