Samsunspor Almanya'da çiçeklerle karşılandı

Mainz maçı öncesi Frankfurt karşılama

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında yarın TSİ 23.00'te Almanya temsilcisi Mainz ile oynayacağı maç için Almanya'ya geldi.

Kırmızı-beyazlı ekip bugün Frankfurt Havalimanı'na inerken, oyuncular ve teknik heyet burada resmi temsilciler, iş insanları ve taraftarlar tarafından karşılandı.

Karşılama sırasında yer alan isimler arasında Türkiye Mainz Başkonsolosu Mehmet Akın İnam, Frankfurt Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Doç. Dr. M. Fatih Kılıç, Rhein-Main bölgesi Türk-Alman İşverenler Birliği Başkanı Samsunlu iş insanı Turgut Sezgin ve Türk Hava Yolları Frankfurt Müdürü Serkan Binyar yer aldı. Hepsi takımın gelişinde kafileye çiçek takdim etti.

Ayrıca, müsabaka için bir grup Samsunspor taraftarının da Almanya'ya geldiği görüldü. Samsunspor kafilesi daha sonra maçın oynanacağı Mainz şehrine geçti.

SAMSUNSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ’NİN 6. VE SON HAFTASINDA OYNAYACAĞI MAİNZ MAÇI İÇİN ALMANYA’YA GELDİ.