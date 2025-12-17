DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,15 0,12%
ALTIN
5.952,5 -0,57%
BITCOIN
3.737.795,56 0,2%

TFF'den Ara Transfer Değişikliği: 2 Ocak-6 Şubat 2026

TFF, 2025-2026 sezonu 2. transfer ve tescil dönemini 2 Ocak-6 Şubat 2026 olarak güncelledi; önceki açıklama 5 Ocak-10 Şubat 2026'ydı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:57
TFF'den Ara Transfer Değişikliği: 2 Ocak-6 Şubat 2026

TFF 2025-2026 Ara Transfer Tarihlerini Güncelledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu 2. transfer ve tescil döneminin tarihlerinde değişikliğe gittiğini açıkladı.

Yeni ve Önceki Tarihler

Yeni dönem: 2 Ocak 2026 - 6 Şubat 2026.

Daha önce açıklanan tarih: 5 Ocak 2026 - 10 Şubat 2026.

TFF'nin açıklaması resmidir ve ilgili taraflara duyurulmuştur.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), 2025-2026 SEZONU 2. TRANSFER VE TESCİL DÖNEMİNİN 2 OCAK-6 ŞUBAT...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), 2025-2026 SEZONU 2. TRANSFER VE TESCİL DÖNEMİNİN 2 OCAK-6 ŞUBAT 2026 TARİHLERİ ARASINDA OLACĞAINI AÇIKLADI

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF'den Ara Transfer Değişikliği: 2 Ocak-6 Şubat 2026
2
Beşiktaş, Rizespor Maçı İçin 17. Hafta Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Samsunspor Almanya'da çiçeklerle karşılandı
4
Trabzonspor’da Edin Visca sakatlandı, Ebosele kırmızı kartla atıldı
5
Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda Satranç Turnuvası: KYGM Öğrencileri Kıyasıya Yarıştı
6
Dursun Özbek: Birlik Çağrısı ve Proje Gündemi
7
Pazarspor 1-0 Karabük İdman Yurdu | TFF 3. Lig 14. Hafta

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi