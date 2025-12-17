TFF'den Ara Transfer Değişikliği: 2 Ocak-6 Şubat 2026

TFF 2025-2026 Ara Transfer Tarihlerini Güncelledi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu 2. transfer ve tescil döneminin tarihlerinde değişikliğe gittiğini açıkladı.
Yeni ve Önceki Tarihler
Yeni dönem: 2 Ocak 2026 - 6 Şubat 2026.
Daha önce açıklanan tarih: 5 Ocak 2026 - 10 Şubat 2026.
TFF'nin açıklaması resmidir ve ilgili taraflara duyurulmuştur.
