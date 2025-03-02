Gaziantep FK, Eyüpspor'u Ağırlıyor

Gaziantep FK, Süper Lig 26. haftasında yarın Eyüpspor ile karşılaşacak. Maç, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:36
Gaziantep FK, Eyüpspor'u Ağırlıyor

Gaziantep FK, Eyüpspor ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk ediyor. Maç, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek.

Lig Durumu ve Performans

Gaziantep FK, ligde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 29 puan topladı. Son 5 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlik alarak moral bulan Güneydoğu ekibi, bu maçta rakibini yenip üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

İç Sahada Gösterdiği Başarı

Evindeki maçlarda en az gol yiyen takım unvanına sahip olan Gaziantep FK, taraftarının önünde oynadığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte kalesinde sadece 6 gol görerek dikkat çekti. Özellikle iç sahadaki performansıyla rakip ağları toplamda 15 kez havalandırmayı başardı.

Kart Ceza Sınırındaki Oyuncular

Maç öncesinde Gaziantep FK'de savunmadaki 3 oyuncu, kart ceza sınırında yer alıyor. Semih Güler, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ'ın bu maçta kart görmesi durumunda, ligin 27. haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecekleri belirtildi.

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