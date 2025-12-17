Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda Satranç Turnuvası: KYGM Öğrencileri Kıyasıya Yarıştı

Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda Satranç Turnuvası Heyecanı

Eskişehir’de bulunan Gündüzalp Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen satranç turnuvası, yurt sakinleri arasında büyük heyecan yarattı.

Etkinlik Amacı ve Organizasyon

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM)'ne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin sosyalleşmesini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında turnuva düzenlendi.

Rekabet ve Hakemlik

Öğrencilerin yoğun rekabetine sahne olan müsabakaların hakemliğini yurt öğrencilerinden Samet Bozduman üstlendi. Etkinlik boyunca katılımcılar arasında dinamik ve çekişmeli karşılaşmalar izlendi.

Turnuva, öğrencilerin sosyal etkileşimini güçlendirmenin yanı sıra zihinsel yeteneklerini geliştirmelerine de katkı sağladı.

