2024 Down Basketbol Türkiye Şampiyonası Ankara'da Gerçekleşti

2024 Down Basketbol Türkiye Şampiyonası

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2024 yılı etkinlik takviminde yer alan Down Basketbol Türkiye Şampiyonası, geçtiğimiz günlerde Ankara'da başarıyla gerçekleştirildi.

Final Maçının Sonuçları

Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, final karşılaşmasında Ankara Hayatın Artı Biri Spor Kulübü, Adana Mavi Su Spor Kulübü'nü 10-6 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Podyumda Yer Alanlar

Organizasyonda Çankırı Vali Ayhan Çelik Spor Kulübü üçüncü, Kayseri Down Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı. Ayrıca Afyonkarahisar Özel Sporcular Spor Kulübü, en centilmen takım ödülünü almayı başardı.

Madalya ve Kupa Töreni

Şampiyonanın ardından düzenlenen madalya ve kupa töreninde, katılan tüm takımlar ödüllendirildi.

Federasyon Başkanının Açıklamaları

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, katılımcı takımlara ve sporculara teşekkür ederek, "Bizim gözümüzde tüm özel sporcularımız şampiyon." şeklinde konuştu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan Down Basketbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi. Şampiyonanın ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan Down Basketbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi. Şampiyonanın ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi.