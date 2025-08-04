Kocaelispor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig kapsamında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarına süratle başladı.
Yeşil-siyahlı futbolcular, Körfez ilçesindeki Körfez Brunga Tesisleri'nde antrenmana çıktı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başlayıp ısınma hareketleriyle devam etti.
Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde futbolcular, pas oyunlarının ardından minyatür kalede dar alanda şut çalışmaları yaptı.
Kocaelispor, 11 Ağustos tarihinde Papara Park'ta Trabzonspor ile sezonun ilk mücadelesine çıkacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, deplasmanda yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına Körfez ilçesindeki Körfez Brunga Tesisleri'nde başladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, deplasmanda yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına Körfez ilçesindeki Körfez Brunga Tesisleri'nde başladı.