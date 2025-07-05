Beşiktaş, Avusturya'da Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da hız kesmeden devam ediyor. Sabah saatlerinde SV Bad Erlach kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 25 dakikası basına açık olarak yapıldı.

Antrenman, kondisyon çalışmaları ile başlarken, daha sonra pas ve top kapma tekniklerine odaklanıldı. İdmanı takip eden gurbetçi taraftarlar, takıma büyük bir coşkuyla destek verdi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, antrenmandan önce taraftarlar için özel bir jest yaparak formalarını, toplarını ve ayakkabılarını imzaladı.

Takım, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımın Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında gerçekleştirdiği antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımın Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında gerçekleştirdiği antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.