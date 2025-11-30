İEÜ Kadın Voleybol Takımı Set Vermeden İzmir Bölge Şampiyonu

İEÜ Kadın Voleybol Takımı, İzmir Bölge Şampiyonası'nda 5 maçı da 3-0 kazanarak set vermeden şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:04
Beş maç, beş 3-0’lık zaferle büyük başarı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen İzmir Bölge Şampiyonasında oynadığı 5 maçı da 3-0’lık skorla set vermeden kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Grup maçlarında sırasıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir Bakırçay Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir Tınaztepe Üniversitesini mağlup eden İEÜ, son maçta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile kozlarını paylaştı. DEÜ Tınaztepe Kampüsü ev sahipliğindeki karşılaşmada İzmir Ekonomi maça hızlı başladı; ilk seti 25-10 ile aldı, ikinci seti 25-5, son seti ise 25-11 ile geçti ve maçı 3-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncular birbirlerine sarılarak ve marşlar söyleyerek şampiyonluk coşkusunu yaşadı; ekip kupayla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Rektörden tebrik

Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, son maç öncesi takımla bir araya gelerek öğrencilere başarı diledi. Şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin bu başarısı; disiplinli çalışmalarının, azimlerinin ve takım ruhunun en güzel göstergesi. Üniversitemizi en üst seviyede temsil eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, onlarla gurur duyuyoruz. İEÜ’lü gençler, isterse her engeli aşar, her zirveye ulaşır. Gençlerimizin, Türkiye şampiyonasında oynayacakları maçlarında da aynı başarıyı göstereceklerine inancım tam. Üniversite olarak öğrencilerimizin yanında olmayı daima sürdüreceğiz" dedi.

Murat Palalı: "Kararlılık ve uyum başarıyı getirdi"

İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı ise, aylardır süren özverili çalışmaların karşılığını aldıklarını belirterek, "Antrenmanlarda çok iyi çalışan, disiplinden ve hedeflerinden ödün vermeyen takımımız, sahada bunun karşılığını fazlasıyla verdi. 5 maçta da rakiplerine set vermeden kazanmak, kolay elde edilen bir başarı değil. Bu sonuç, hem sporcularımızın kararlılığının hem de takım içindeki uyumun bir ürünü. Oyuncularımızın gelişimine tanıklık etmek ve onları bu noktaya taşıyabilmek, bizim için büyük bir gurur. Bu süreçte emeği geçen tüm teknik ekibimizi ve şampiyonada yer alan tüm takımları da centilmence mücadeleleri için tebrik diyorum. Şimdi gözümüz Türkiye şampiyonasında. Aynı enerji ve konsantrasyonla hazırlanarak üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İEÜ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, ÜNİVERSİTELER ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İZMİR BÖLGE ŞAMPİYONASI'NDA...

