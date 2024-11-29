2024 FIFA En İyiler Ödülleri Finalistleri Açıklandı

2024 FIFA En İyiler Ödülleri Finalistleri Duyuruldu
2024 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak adaylar nihayet açıklandı. FIFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, futbolseverler, FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dâhil olmak üzere birçok kategoride oy kullanabilecek.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter formasını giyerken FIFA En İyi Erkek 11'i için aday gösterilen isimler arasında yer alıyor.
FIFA Puskas Ödülü Adayları
Yılın en iyi golü için verilen FIFA Puskas Ödülü adayları arasında, geçen sezon Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu’nun 10 Kasım 2023'te Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor-Konyaspor maçında attığı gol ile Fenerbahçe'de forma giyen Yassine Benzia’nın 26 Mart 2024'te oynanan FIFA Serisi Cezayir-Güney Afrika maçındaki golü bulunuyor.
Adaylar ve Kategoriler
Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11’inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de verilecek. İşte bu yılın en iyileri adayları:
En İyi Erkek Futbolcu Adayları:
- Dani Carvajal (İspanya), Real Madrid
- Erling Haaland (Norveç), Manchester City
- Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid
- Florian Wirtz (Almanya), Bayer Leverkusen
- Jude Bellingham (İngiltere), Real Madrid
- Kylian Mbappe (Fransa), Paris Saint-Germain/Real Madrid
- Lamine Yamal (İspanya), Barcelona
- Lionel Messi (Arjantin), Inter Miami
- Rodri (İspanya), Manchester City
- Toni Kroos (Almanya), Real Madrid (Futbolu bıraktı)
- Vinicius Jr (Brezilya), Real Madrid
En İyi Kadın Futbolcu Adayları:
- Aitana Bonmati (İspanya), Barcelona
- Barbra Banda (Zambiya), Shanghai Shengli/Orlando Pride
- Caroline Graham Hansen (Norveç), Barcelona
- Keira Walsh (İngiltere), Barcelona
- Khadija Shaw (Jamaika), Manchester City
- Lauren Hemp (İngiltere), Manchester City
- Lindsey Horan (ABD), Olimpik Lyon
- Lucy Bronze (İngiltere), Barcelona/Chelsea
- Mallory Swanson (ABD), Chicago Red Stars
- Mariona Caldentey (İspanya), Barcelona/Arsenal
- Naomi Girma (ABD), San Diego Wave
- Ona Batlle (İspanya), Barcelona
- Salma Paralluelo (İspanya), Barcelona
- Sophia Smith (ABD), Portland Thorns
- Tabitha Chawinga (Malavi), Paris Saint-Germain/Olimpik Lyon
- Trinity Rodman (ABD), Washington Spirit
En İyi Kaleci Adayları:
Erkek Kaleciler:
- Andriy Lunin (Ukrayna), Real Madrid
- David Raya (İspanya), Arsenal
- Ederson (Brezilya), Manchester City
- Emiliano Martinez (Arjantin), Aston Villa
- Gianluigi Donnarumma (İtalya), Paris Saint-Germain
- Mike Maignan (Fransa), Milan
- Unai Simon (İspanya), Athletic Bilbao
Kadın Kaleciler:
- Alyssa Naeher (ABD), Chicago Red Stars
- Ann-Katrin Berger (Almanya), Chelsea/NJ/NY Gotham
- Ayaka Yamashita (Japonya), INAC Kobe Leonessa/Manchester City
- Cata Coll (İspanya), Barcelona
- Mary Earps (İngiltere), Manchester United/Paris Saint-Germain
En İyi Teknik Direktör Adayları:
Erkek Teknik Direktörler:
- Carlo Ancelotti (İtalya), Real Madrid
- Lionel Scaloni (Arjantin), Arjantin Milli Takımı
- Luis de la Fuente (İspanya), İspanya Milli Takımı
- Pep Guardiola (İspanya), Manchester City
- Xabi Alonso (İspanya), Bayer Leverkusen
Kadın Teknik Direktörler:
- Arthur Elias (Brezilya), Brezilya Kadın Milli Takımı
- Elena Sadiku (İsveç), Celtic
- Emma Hayes (İngiltere), Chelsea/ABD
- Futoshi Ikeda (Japonya), Japonya Kadın Milli Takımı
- Gareth Taylor (İngiltere), Manchester City
- Jonatan Giraldez (İspanya), Barcelona/Washington Spirit
- Sandrine Soubeyrand (Fransa), Paris FC
- Sonia Bompastor (Fransa), Olimpik Lyon/Chelsea
2024 FIFA Puskas Ödülü Adayları:
- Hassan El Haydos (Katar) - Çin | AFC Asya Kupası | 22 Ocak 2024
- Terry Antonis (Avustralya) - Melbourne City | Isuzu UTE A-League Erkekler | 12 Mart 2024
- Yassine Benzia (Cezayir) - Güney Afrika | FIFA Serisi | 26 Mar 2024
- Walter Bu (Arjantin) - Lanus | Tigre | Torneo Betano 2024 | 04 Ağustos 2024
- Michaell Chirinos (Kosta Rika) - Honduras | CONCACAF Milletler Ligi | 23 Mart 2024
- Federico Dimarco (İtalya) - Inter Milan | Frosinone | Serie A Enilive | 12 Kasım 2023
- Alejandro Garnacho (Arjantin) - Everton | Manchester United | Premier Lig | 26 Kasım 2023
- Muhammed Kudüs (Brezilya) - West Ham United | Freiburg | UEFA Avrupa Ligi | 14 Mar 2024
- Denis Omedi (Uganda) - KCCA | Kitara | FUFA Süper 8 Turu | 06 Ağustos 2024
- Paul Onuachu (Türkiye) - Trabzonspor | Konyaspor | Trendyol Süper Lig | 10 Kasım 2023
- Jaden Philogene (İngiltere) - Rotherham United | Hull City | İngiltere Championship | 13 Şub 2024
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