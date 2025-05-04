Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı İçin İstanbul'a Uçtu

Trabzonspor Kafilesi İstanbul'a Hareket Etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın oynayacağı Kasımpaşa maçı için İstanbul'a yola çıktı. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde tamamlayarak, özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Kafiledeki Oyuncular

Trabzonspor kafilesinde, Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Simon Banza ve Enis Destan yer aldı.

Sakat ve Ceza Durumu

Kafilede, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Denis Draguş ile sarı kart cezası bulunan Pedro Malheiro yer almadı. Bu oyuncuların eksikliği, teknik heyetin stratejisinde önemli bir etki yaratabilir.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a gitti. Kafilede Edin Visca da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a gitti. Kafilede Edin Visca da yer aldı.