Kocaelispor, Mesut Can Tunalı'yı Serikspor'a Kiraladı — Sözleşme 2027'ye Uzadı

Kocaelispor, Mesut Can Tunalı'yı Serikspor'a kiraladı

Kiralama ve sözleşme uzatması resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı'yı Serikspor'a kiraladığını duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın 30 Haziran 2026 bitiş tarihli sözleşmesi, 2026-2027 futbol sezonunu kapsayacak biçimde 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatılmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Serikspor'a kiralanmıştır. Başarılar Mesut." ifadelerine yer verildi.

Oyuncunun bu sezonki durumu

Mesut Can Tunalı, bu sezon Kocaelispor formasıyla bir maçta sonradan oyuna girerek süre aldı.