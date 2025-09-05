DOLAR
Kocaelispor, Mesut Can Tunalı'yı Serikspor'a Kiraladı — Sözleşme 2027'ye Uzadı

Kocaelispor, sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye uzattığı Mesut Can Tunalı'yı 2025-2026 sezonu sonuna dek Serikspor'a kiraladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 21:50
Kocaelispor, Mesut Can Tunalı'yı Serikspor'a kiraladı

Kiralama ve sözleşme uzatması resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı'yı Serikspor'a kiraladığını duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın 30 Haziran 2026 bitiş tarihli sözleşmesi, 2026-2027 futbol sezonunu kapsayacak biçimde 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatılmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Serikspor'a kiralanmıştır. Başarılar Mesut." ifadelerine yer verildi.

Oyuncunun bu sezonki durumu

Mesut Can Tunalı, bu sezon Kocaelispor formasıyla bir maçta sonradan oyuna girerek süre aldı.

