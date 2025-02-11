Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlandığını Duyurdu

Sivasspor'da Gaziantep FK Maçının Hazırlıkları Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maç için tüm gücünü toparlıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı beyazlı ekip, antrenmanda pas ve topa sahip olma çalışmaları yaptıktan sonra çift kale maçla idmanı tamamladı. Hem oyuncuların form tutması hem de takım uyumunu artırma amacıyla yapılan bu çalışmalar, takımı Gaziantep FK maçına en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyor.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek ve 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadı'nda rakibiyle karşılaşacak.