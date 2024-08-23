2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin Atletizm Başarısı

2024 Paralimpik Oyunları'na Hazırlık

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Yaz Oyunları, 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye, bu önemli etkinlikte en fazla sporcusu ile atletizm branşında yer alacak.

Türkiye'nin Atletizm Performansı

Toplamda 94 sporcu ile büyük bir katılımın sağlandığı oyunlarda, milli takım adına 16 atlet madalya mücadelesi verecek. Bu 16 sporcu, farklı kategorizasyonlarla temsil edilecek:

7 özel sporcu

5 görme engelli sporcu

4 bedensel engelli sporcu

Atletizm yarışları, 80 bin kapasiteye sahip Stade de France statında gerçekleştirilecek.

Geçmişteki Başarılar

Madalya Mücadelesi Verecek Milli Sporcular

Bu madalya, 2014 Rio Paralimpik Oyunları’nda Semih Deniz'in erkekler 1500 metre T11 kategorisinde elde ettiği üçüncülük ile geldi.

Paris 2024’te madalya mücadelesi verecek milli sporcuların listesi aşağıdaki gibidir:

Muhammed Khalvandi - Cirit atma F57

- Cirit atma F57 Hamide Doğangün - 100 metre T53, 400 metre T53, 800 metre T53

- 100 metre T53, 400 metre T53, 800 metre T53 Abdullah Ilgaz - Yüksek atlama T47

- Yüksek atlama T47 Rabia Cirit - Gülle atma F40

- Gülle atma F40 Mikail Al - 1500 metre T13, 5000 metre T13

- 1500 metre T13, 5000 metre T13 Oğuz Akbulut - 400 metre T12

- 400 metre T12 Serkan Yıldırım - 100 metre T12, 400 metre T12

- 100 metre T12, 400 metre T12 Serap Demirkapu - Cirit atma F13, Gülle atma F12

- Cirit atma F13, Gülle atma F12 Büşra Nur Tırıklı - Disk atma F11

- Disk atma F11 Aysel Önder - 400 metre T20

- 400 metre T20 Fatma Damla Altın - Uzun atlama T20

- Uzun atlama T20 Esra Bayrak - Uzun atlama T20

- Uzun atlama T20 Reyhan Taşdelen - Uzun atlama T20

- Uzun atlama T20 Ebrar Keskin - Gülle atma F20

- Gülle atma F20 Muhammet Atıcı - Gülle atma F20

- Gülle atma F20 Eda Yıldırım - Gülle atma F20

Türkiye'nin başarıları, paralimpik tarihine yeni madalyalar eklemeyi hedefliyor. Milli takımlar, uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.