2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan Rekorlar ve Madalyalar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Rekorları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bugün gerçekleşen yüzme müsabakalarında tarihi anlar yaşandı. La Defense Arena'da yapılan yarışlarda erkekler 400 metre karışık, 100 metre kurbağalama ve kadınlar 100 metre kelebekte finaller gerçekleşti.

Erkekler 400 Metre Karışık

Fransız yüzücü Leon Marchand, 4.02.95'lik derecesi ile olimpiyat rekorunu kırarak, 15 yıl 11 ay 18 gündür Michael Phelps'e ait olan 4.03.84'lük rekoru geride bıraktı. Bu disiplinde Tomoyuki Matsushita 4.08.62 ile ikinci, Carson Foster ise 4.08.66'lık derecesiyle üçüncü olmayı başardı.

Erkekler 100 Metre Kurbağalama

Erkekler 100 metre kurbağalama finalinde Nicolo Martinenghi 59.03 ile altın madalya kazandı. Adam Peaty ve Nic Fink ise 59.05’lik dereceleriyle gümüş madalya paylaştılar.

Kadınlar 100 Metre Kelebek

Kadınlar 100 metre kelebekte Torri Huske, 55.59’la altın madalya elde ederken, yarı finalde olimpiyat rekoru kıran Gretchen Walsh 55.63 ile gümüş, Yufei Zhang 56.21 ile bronz madalya kazanarak podyumu tamamladı.