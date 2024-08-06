2024 Paris Olimpiyatları'nda Kadınlar Senkronize 10 Metre Platform Atlamada Altın Madalya Hongchan Quan'ın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Senkronize 10 Metre Platform Atlamada Heyecan

Fransa'nın büyüleyici başkenti Paris'te gerçekleşen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, kadınlar senkronize 10 metre platform atlama yarışmaları büyük bir heyecan ile tamamlandı.

Şampiyon Hongchan Quan

Bu kategorideki şampiyonluk unvanı, Çinli sporcu Hongchan Quan tarafından elde edildi. Quan, yaptığı muhteşem Atlama performansı ile 425.60 puan toplayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Madalyaların Dağılımı

Yarışmada gümüş madalya ise Çinli Yuxi Chen tarafından 420.70 puan ile kazanıldı. Bronz madalya ise Kuzey Koreli Rae Mi Kim tarafından 372.10 puan ile elde edildi.

Bu sonuçlar, kadınlar senkronize atlamada Çin'in güçlü performansını bir kez daha gözler önüne serdi. Paris 2024, olimpik tarihi açısından unutulmaz anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.