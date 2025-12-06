Vincenzo Montella: Odağımız Mart'taki Play-off'lar — 2026 Dünya Kupası Hedefi

Montella, A Milli Takım'ın önceliğinin marttaki play-off maçları olduğunu, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönme hedefinin tüm ülke ile paylaşıldığını söyledi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:28
Vincenzo Montella: Odağımız Mart'taki Play-off'lar — 2026 Dünya Kupası Hedefi

Vincenzo Montella: Odağımız Mart'taki Play-off'lar

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası rotası

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

Turnuvanın ev sahibi ülkelerinin ABD, Meksika ve Kanada olduğu ve organizasyonun 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenleneceği kura çekimi gerçekleştirildi.

Eğer Türkiye mart ayındaki play-off’ları geçerse, turnuvada D Grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada Montella, kurayı beğendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Odağımız mart ayında oynayacağımız play-off maçları. Dünya Kupası’na 24 yıldır katılamıyoruz ve şimdi gerçekten çok yakınız. Mart ayında en önemli adımları atacağız. Hayalimiz tüm halkımızla aynı, uzun zaman sonra Dünya Kupası’nda yer almak istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da çalışıyoruz".

Montella, önceliklerinin marttaki play-off maçları olduğunu vurgulayarak, bu süreçte takımın hedefe kilitlendiğini ifade etti.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe - Trabzonspor | Trendyol Süper Lig 15. Hafta
2
Melahat Ünügür Ortaokulu Futbolda 10 Yıl Eskişehir Şampiyonu — Türkiye Şampiyonluğunu Hedefliyor
3
19 Mayıs Stadyumu Dünya Sıralamasına Giriyor: İnşaat Hızla İlerliyor
4
Kutay Tek, Klasik Yay Erkekler Türkiye Şampiyonu
5
Eren Torbalı Kocasinan Şimşekspor'da: Yuvaya Dönen Tecrübeli Forvet
6
Victor Osimhen 11 gole ulaştı: Samsunspor'a çift gol
7
Galatasaray, Samsunspor Maçı İçin 15. Hafta Hazırlıklarına Başladı

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak