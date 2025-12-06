Vincenzo Montella: Odağımız Mart'taki Play-off'lar — 2026 Dünya Kupası Hedefi

Vincenzo Montella: Odağımız Mart'taki Play-off'lar

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası rotası

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

Turnuvanın ev sahibi ülkelerinin ABD, Meksika ve Kanada olduğu ve organizasyonun 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenleneceği kura çekimi gerçekleştirildi.

Eğer Türkiye mart ayındaki play-off’ları geçerse, turnuvada D Grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada Montella, kurayı beğendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Odağımız mart ayında oynayacağımız play-off maçları. Dünya Kupası’na 24 yıldır katılamıyoruz ve şimdi gerçekten çok yakınız. Mart ayında en önemli adımları atacağız. Hayalimiz tüm halkımızla aynı, uzun zaman sonra Dünya Kupası’nda yer almak istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da çalışıyoruz".

Montella, önceliklerinin marttaki play-off maçları olduğunu vurgulayarak, bu süreçte takımın hedefe kilitlendiğini ifade etti.

