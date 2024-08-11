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2024 Paris Olimpiyatları'nda Yüksek Atlama Finali Gerçekleşti

Hamish Kerr, Paris 2024 Olimpiyatları'nda erkekler yüksek atlamada altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:11
2024 Paris Olimpiyatları'nda Yüksek Atlama Finali Gerçekleşti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüksek Atlama Heyecanı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, atletizm erkekler yüksek atlama finali yapıldı.

Altın Madalya Hamish Kerr'ün

Yeniden Yeni Zelanda'dan Hamish Kerr, 2.36 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Ker, bu başarısıyla önemli bir olimpiyat tarihine imza attı.

Diğer Dereceler

Amerika Birleşik Devletleri'nden Shelby McEwen, aynı derece olan 2.36 ile gümüş madalya kazandı. Katarlı atlet Mutaz Essa Barshim ise 2.34 metrelik atlayışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Stade de France'ta gerçekleşen bu final, izleyenler için unutulmaz anlar sundu ve yüksek atlama tutkunlarını mest etti.

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