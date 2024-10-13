2024 Türkiye Drag Şampiyonası Finali Antalya'da Gerçekleşti

Antalya'da Büyük Heyecan

2024 Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ve üçüncü ayak yarışları, Antalya'da bulunan Kepez Drag Pisti'nde yapıldı. Yarışlar, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlemesiyle gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Belli Oldu

Finallerde toplamda 57 sporcu, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. İşte kazananlar:

Süper Street: Muhammed Kamil Kırbaş

Muhammed Kamil Kırbaş Pro Street: Muhammed Kamil Kırbaş

Muhammed Kamil Kırbaş Street 2: İbrahim Nişli

İbrahim Nişli Street 600: Mehmet Karakuş

Mehmet Karakuş Standart 2: Mustafa Acar

Mustafa Acar Standart 1: Hasan Ceylan

Hasan Ceylan Pro 200: Emirhan Demirci

Emirhan Demirci Pro 300: Nurullah Deniz

Nurullah Deniz Kadınlar: Naciye Ölçer

Kulüpler Arasında Rekabet

Yarışların kulüpler kategorisinde ise birinciliği Mersin Motosiklet Spor Kulübü elde etti. Elde edilen başarılarla, sporcular ve kulüpler arasındaki rekabet daha da güçlendi.