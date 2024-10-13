2024 Türkiye Drag Şampiyonası Finali Antalya'da Gerçekleşti

Antalya'da Büyük Heyecan
2024 Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ve üçüncü ayak yarışları, Antalya'da bulunan Kepez Drag Pisti'nde yapıldı. Yarışlar, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlemesiyle gerçekleştirildi.
Şampiyonlar Belli Oldu
Finallerde toplamda 57 sporcu, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. İşte kazananlar:
- Süper Street: Muhammed Kamil Kırbaş
- Pro Street: Muhammed Kamil Kırbaş
- Street 2: İbrahim Nişli
- Street 600: Mehmet Karakuş
- Standart 2: Mustafa Acar
- Standart 1: Hasan Ceylan
- Pro 200: Emirhan Demirci
- Pro 300: Nurullah Deniz
- Kadınlar: Naciye Ölçer
Kulüpler Arasında Rekabet
Yarışların kulüpler kategorisinde ise birinciliği Mersin Motosiklet Spor Kulübü elde etti. Elde edilen başarılarla, sporcular ve kulüpler arasındaki rekabet daha da güçlendi.