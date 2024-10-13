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2024 Türkiye Drag Şampiyonası Finali Antalya'da Gerçekleşti

Antalya'da gerçekleştirilen 2024 Türkiye Drag Şampiyonası'nda şampiyonlar belirlendi. Sporcular kıyasıya mücadele etti.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 22:39
2024 Türkiye Drag Şampiyonası Finali Antalya'da Gerçekleşti

Antalya'da Büyük Heyecan

2024 Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ve üçüncü ayak yarışları, Antalya'da bulunan Kepez Drag Pisti'nde yapıldı. Yarışlar, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlemesiyle gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Belli Oldu

Finallerde toplamda 57 sporcu, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. İşte kazananlar:

  • Süper Street: Muhammed Kamil Kırbaş
  • Pro Street: Muhammed Kamil Kırbaş
  • Street 2: İbrahim Nişli
  • Street 600: Mehmet Karakuş
  • Standart 2: Mustafa Acar
  • Standart 1: Hasan Ceylan
  • Pro 200: Emirhan Demirci
  • Pro 300: Nurullah Deniz
  • Kadınlar: Naciye Ölçer

Kulüpler Arasında Rekabet

Yarışların kulüpler kategorisinde ise birinciliği Mersin Motosiklet Spor Kulübü elde etti. Elde edilen başarılarla, sporcular ve kulüpler arasındaki rekabet daha da güçlendi.

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