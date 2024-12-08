2024 Türkiye Drift Şampiyonası Son Yarışında Berfu Tutumlu Şampiyon Oldu

Türkiye Drift Şampiyonası'nın Kocaeli'de Son Yarışı Gerçekleşti

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası dördüncü ve son yarışı Kocaeli'de düzenlendi. Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Spor Toto, ICRYPEX ve lastix.com katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde 13 aracın katılımıyla gerçekleşti.

Finaldeki Heyecan

Yarışlar, antrenman turlarıyla başlayarak elemeler ardından finale taşındı. Finaldeki büyük mücadelede ilk üç sırayı Berfu Tutumlu, Ertekin Tenekeci ve Özge Kılcı Bağ aldı. Bu başarılı sonuçla Berfu Tutumlu, 2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nın şampiyonu olma unvanını elde etti.

Türkiye Drift Kupası'nda Dereceye Girenler

Türkiye Drift Kupası'nda ise Abdullah Bostan birinciliği, Berkay Akbulut ikinciliği ve Hüseyin Tantu üçüncülüğü kazandı. Yarışların ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın dördüncü ve son yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın dördüncü ve son yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.