2024 Türkiye Drone Yarışı'nın Eleme Turları Sona Erdi

2024 yılına damga vuracak Türkiye Drone Yarışı'nın eleme turları, uluslararası hava sporları festivali çerçevesinde Yedikule Hisarı'nda başarıyla tamamlandı.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) iş birliğiyle gerçekleştirilen bu organizasyonda, 11’i Türk, 21’i yabancı toplam 32 sporcu grup aşamasına yükseldi. Ancak, Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz, eleme turlarında beklediği başarıyı yakalayamadı.

Emrullah Yılmaz'ın Değerlendirmesi

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Yarış güzel geçti ama yabancı ülkeler bizi çok zorladı. 11 ülkenin en iyi pilotları buradaydı." dedi. Bu yıl ilk defa Anadolu Ajansı Spor Kulübü olarak yarışlara katıldığını vurgulayan Yılmaz, "Burada Anadolu Ajansı'nı temsil etmekten gurur duyuyorum." ifadelerinde bulundu.

Ayrıca antrenman eksiklikleri nedeniyle zorluklar yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Dronelerimden birinin kırılması bizi zor durumda bıraktı. Bu nedenle istediğim hızlara ulaşamadım." şeklinde konuştu.

Yarış Pistinin Zorluğu

Yarışta, özellikle Çin ve Güney Kore'li pilotların üstün performansını gözlemlediklerini belirten Yılmaz, "Gümrükten geçiremiyoruz; bu durum bizi zorladı." diyerek bu koşulların Türk sporcular üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Yılmaz, yarış pistinin zorluğunu da vurgulayarak, "Bu tür organizasyonlar ülkemizde düzenlendiği için mutluyuz. Türk pilotlar olarak daha iyi performanslar sergileyerek adımızı duyurmayı hedefliyoruz." ifadeleriyle umutlarını dile getirdi.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda eleme turları tamamlandı. FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nda mücadele eden Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda eleme turları tamamlandı. FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nda mücadele eden Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda eleme turları tamamlandı. FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nda mücadele eden Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.