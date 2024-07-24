2024 Türkiye Offroad Şampiyonası ve Extreme Kupası Heyecanı

Türkiye Offroad Şampiyonası Giresun'da Başlıyor

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Giresun'da, Extreme Kupası'nın ilk yarışı ise Bursa'da yapılacak.

Giresun’da Offroad Yarışı Detayları

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, Offroad Şampiyonası’nın 3. ayağı olan Şebinkarahisar Offroad Yarışı, Giresun Offroad Spor Kulübü (GİROFF) tarafından 26-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu organizasyon, Giresun Valiliği, Spor Toto, ICRYPEX ve Şebinkarahisar Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek ve toplamda 4 farklı kategoride 24 araç ve 48 sporcu mücadele edecek.

Yarış Programı

Etkinlik, 26 Temmuz Cuma günü saat 17:30’da Şebinkarahisar Meydanı’nda düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. 27 Temmuz Cumartesi günü saat 10:30’da Çeçenzadeler Çiftliği'nde yer alan Şebinkarahisar orman etabında yarışlar başlayacak ve sporcular burayı 4 kez geçecek. 28 Temmuz Pazar günü ise, Çatalgöl yolundaki Akbudak Altı Çay bölgesinde saat 10:30'dan itibaren GİROFF seyirci etabı yapılacak ve bu etap 3 kez tekrarlanacak.

Organizasyon, 28 Temmuz Pazar günü saat 17:30’da Şebinkarahisar Meydanı’nda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

2024 Extreme Kupası Bursa'da Düzenlenecek

2024 Extreme Kupası'nın ilk yarışı ise 27-28 Temmuz tarihleri arasında Bursa Alternatif Spor Kulübü (BASK) tarafından düzenlenecek. Bu etkinlik, Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Resital Gayrimenkul katkılarıyla gerçekleştirilecek.

BASK’ın kuruluşunun 30. yılına özel olarak düzenlenen organizasyon, Demirtaşpaşa Barajı mesire alanında zorlu engellerle dolu parkurda 4x4 arazi araçlarının heyecan dolu gösterilerine sahne olacak. 27 Temmuz Cumartesi günü saat 13:00’te başlayacak olan yarış, 28 Temmuz Pazar günü saat 17:15’te gerçekleştirilecek ödül töreni ile tamamlanacak.