2024 Türkiye Ralli Şampiyonası: Eskişehir'de Start Aldı

2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Eskişehir'de Başladı

2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen başlangıç töreniyle start aldı. Bu yılki ralli, Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) ev sahipliğinde Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Başlangıç Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Törende, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, start seremonisini başlattı. Vatandaşlar, etkinlikte araçlarla ve pilotlarla fotoğraf çekme imkanı buldu. Ayrıca Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Başkan Yardımcısı Cemil Onur Sürmeci gibi önemli isimler de katılım sağladı.

Ralli Detayları

Eskişehir Rallisi, yarından itibaren iki gün boyunca sürecek. Bu süreçte, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası'na da puan verilecek. Yarışın ilk gününde, Petrol Ofisi Maxima (Uluçayır), Remed Assistance (Yukarı Ilıca) ve Espark (Kirazlıçeşme) etapları gerçekleştirilecektir. İkinci gün ise KYK Yapı Kimyasalları (Yukarı Kalabak) ve Banaz (İdris Yayla) etapları iki kez geçildikten sonra, Espark önünde ödül töreni düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi için başlangıç töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu (sağ 2) ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak (sağ 3) da katıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi için başlangıç töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu (sağ 2) ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak (sağ 3) da katıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi için başlangıç töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu (sağ 2) ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak (sağ 3) da katıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi için başlangıç töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu (sağ 2) ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak (sağ 3) da katıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi için başlangıç töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu (sağ 2) ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak (sağ 3) da katıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi için başlangıç töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu (sağ 2) ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak (sağ 3) da katıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi için başlangıç töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu (sağ 2) ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak (sağ 3) da katıldı.