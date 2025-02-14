2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali İstanbul'da Oynanacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Organizasyon 3-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.

TVF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli voleybol organizasyonlarından biri olarak bilinen CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir heyecanın İstanbulluları beklediği belirtildi. Voleybol severler, bu muhteşem organizasyonda Avrupa'nın en iyi dört takımının şampiyonluk için savaşına tanıklık edecek.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın Açıklamaları

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu büyük organizasyonun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm takımlara ve sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Başkanı Roko Sikiric'e de bu önemli organizasyonu Türkiye'ye emanet ettikleri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

CEV Başkanı Roko Sikiric'in Yorumları

CEV Başkanı Roko Sikiric ise İstanbul'un zengin tarihi mirasıyla önemli bir voleybol merkezi olduğunu vurgulayarak, "2018'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni düzenlemek için İstanbul'un ideal bir yer olduğunu düşünüyorum. Türk voleybolseverler inanılmaz derecede bilgili ve tutkulu. Ayrıca uluslararası taraftarları ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Yerel ortaklarımıza ve özellikle de Türkiye Voleybol Federasyonu'na mükemmel bir etkinliğin gerçekleştirilmesinde işbirliği için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.