Paris 2024 Olimpiyatları: Sırbistan Erkekler Basketbolda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Sırbistan Büyük Başarı Elde Etti
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler basketbol branşında Sırbistan, bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Bercy Arenada Gerçekleşen Maçta Zafere Ulaşmak
Bercy Arena'da gerçekleştirilen üçüncülük müsabakasında Sırbistan, Almanya'yı 93-83'lük skorla geçerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Finalde Fransa ile ABD Karşılaşacak
Bu kategoride madalya mücadelesi veren Sırbistan’ın ardından, bugün Fransa ve ABD takımları finalde karşı karşıya gelecek.