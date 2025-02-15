THY Avrupa Ligi CEO'su: NBA'in Avrupa'da Lig Kurma Planı Mantıksız

THY Avrupa Ligi CEO'su NBA'in Avrupa Planına Karşı

THY Avrupa Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Paulius Motiejunas, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetiminin Avrupa'da yeni bir lig kurma planına karşı tepkisini dile getirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren spor sitesi SportsPro'ya yaptığı açıklamalarda, Motiejunas, NBA'in Avrupa planının "mantıksız" olduğunu ifade etti.

Motiejunas, Avrupa basketbolunun THY Avrupa Ligi sayesinde "mümkün olan en iyi organizasyona" sahip olduğunu vurgulayarak, NBA'in liderliğindeki yeni bir kulüp organizasyonunun Avrupa basketboluna zarar vereceğini belirtti.

Son olarak Motiejunas, "Benim için Avrupa'daki başka bir lig hakkında yorumlar okumak kişisel olarak hiçbir anlam ifade etmiyor." diyerek, görüşlerini net bir şekilde ortaya koydu.